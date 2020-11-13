Компании оштрафуют на 300 тысяч, если сотрудники на корпоративе не будут держать дистанцию

На новогодних корпоративах в столице не должно быть более 50 человек, они должны соблюдать социальную дистанцию, а маски и перчатки могут снимать только за столом. Иначе и сотрудников и компанию оштрафуют.

Об этом заявил руководитель Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«Любое мероприятие, не только корпоративное, должно проходить с соблюдением всех требований: ограничение количества участников, соблюдение санитарных требований, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и так далее, а также ограничение времени проведения мероприятия до 23:00. Если будут нарушения при проведении любых мероприятий, в том числе корпоративов, собраний, вечеров встреч выпускников и так далее, то последуют административные наказания вплоть до приостановки деятельности такой организации», — сказал Данчиков.

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Он отметил, что граждан могут штрафовать за отказ от использования средств индивидуальной защиты, а заведения — за несоблюдение требований по обеспечению социальной дистанции, обработке поверхностей, несоблюдение требований по ограничению времени проведения мероприятия.

Как пояснил Данчиков, гости могут снять маски и перчатки за столом, но должны надевать их, передвигаясь по помещению, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Контрольные мероприятия проводятся уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией в постоянном режиме. Проверки проводятся в кафе, ресторанах, магазинах, торговых и развлекательных центрах, общественном транспорте, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах», — напомнил Данчиков.