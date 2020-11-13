ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей

Центробанк обязал кредитные организации подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

В частности, для системно-значимых банков установлен срок до октября 2021 года, пишет ТАСС. Для банков с универсальной лицензией срок — 1 апреля 2022 года.

В указанные сроки банки также обязаны будут настроить проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому. При этом внедрять эти сервисы банки могут и раньше, по мере готовности.