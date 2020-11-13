В России с 2021 года должна появиться система мотивации учащихся

В России появится система мотивации школьников. Правительство утвердило план соответствующих мероприятий.

Об этом сообщается на сайте правительства.



«Рабочие программы должны содержать конкретные мероприятия, например, социальные проекты, дискуссионные площадки, спортивные праздники, игры и тренинги, совместные походы в театры и музеи. Всё это будет обозначено и в календарном плане воспитательной работы школ».



Указвается, что такие планы были и раньше, но их соблюдение было в большей части формальным.

План мероприятия содержит 33 пункта по разным направлениям.



«В их числе — совершенствование работы психологов в школах, консультации с родителями, проведение исследований о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения, развитие инфраструктуры патриотических парков культуры и отдыха, проведение интеллектуальных, творческих и культурных форумов для детей и молодёжи».



Также с 2021 года должна появиться и заработать система мотивации учащихся.

Похоже, школам прибавится обязанностей по составлению разных бумажек.