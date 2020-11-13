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С 1 января 2021 года меняются реквизиты для уплаты налогов во всех регионах!

С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов, напоминает пресс-служба налогового ведомства.

Информация о новых казначейских счетах опубликована в письме ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@.

При заполнении платежного поручения необходимо обращать особое внимание на заполнение реквизита 17 - «Номер счета получателя средств».

Станет обязательным указание номера банковского счета (корреспондентского счета), значение которого будет указываться в реквизите 15 - «Номер счета банка получателя средств» платежного поручения.

С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством России установлен переходный период, когда будут одновременно функционировать оба счета: как старый, так и новый. С 1 мая будут действовать только вновь открытые казначейские счета.

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