В Госдуму внесен законопроект № 1054856-7 «О проведении эксперимента по переносу начала учебного года в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 октября».

Депутаты от ЛДПР предлагают перенести начало учебного года на 1 октября. Пока в качестве эксперимента в некоторых регионах.

До 31 августа 2021 года регионы должны будут принять соответствующие законы. Эксперимент планируются до 31 августа 2023 года.

После этого Минпросвещения и Минобрнауки подведут итоги и представят доклад в Правительство с дальнейшими предложениями на этот счет.