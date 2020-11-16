ФНС планирует сократить сроки получения налоговых вычетов с 4 до 1,5 месяцев

ФНС предлагает сократить сроки предоставления имущественных и других налоговых вычетов до 1,5 месяцев, заявил глава налоговой службы Даниил Егоров.

Сейчас камеральная налоговая проверка длится до трех месяцев, еще 30 дней отводится на перечисление денег на счет налогоплательщика. Автоматизированный способ предоставления вычетов без дополнительных документов от заявителя уже апробирован, утверждается на сайте ФНС.

Новая технология тестируется и при предоставлении социальных налоговых вычетов. Планируется объединить личные кабинеты налогоплательщика с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.