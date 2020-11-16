⚡ Ковидных больных будут выписывать после одного отрицательного теста. А контактировавшим после самоизоляции тест не обязателен

Выписка ковидных пациентов теперь возможна после одного отрицательного теста, а не после двух.

Соответствующее постановление главвы Роспотребнадзора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19. В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное исследование проводится не ранее, чем через три календарных дня», — говорится в документе.

Кроме того, людям, имевшим контакт с больными коронавирусом разрешат покидать самоизоляцию без обязательного теста по истечении 14 дней. Если у них не проступили симптомы.

Постановление главы Роспотребнадзора можно скачать во вложении.