В регионе ввели повторный карантин

В Бурятии с 16 ноября ввели двухнедельный карантин из-за ситуации с коронавирусом. Там будут закрыты все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы.

Это первый российский регион, который пошел на жесткие меры во время второй волны COVID-19.

Глава республики Алексей Цыденов заявил о непростой ситуации с коронавирусом. В больницах не хватает мест, а число заболевших не сокращается.

За последние сутки выявили 271 заразившегося. За время пандемии умерли 283 человека, выздоровели 12 846. Всего на сегодняшний день выявлено 15190 заболевших.

По материалам «Коммерсантъ».