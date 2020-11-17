Роспечать и Россвязь, возможно, распустят

В Госдуме не исключили возможности ликвидации ряда федеральных агентств. Так, речь зашла о Россвязи и Роспечати.

О начале реформы госаппарата заявил Мишустин 16 ноября на оперативном совещании.

«Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент», — сказал Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов. Завершиться все должно быстро, с января по март.

А глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал возможное упразднение некоторых федеральных агентств:

«Решение об упразднении окончательно не принято, хотя оно действительно обсуждается. В случае, если такое решение будет принято, то функционал агентств может быть передан напрямую министерству», — сказал Хинштейн.

По его словам, ведомства несут небольшую нагрузку, для отрасли их упразднение не будет критичным.

«Я не вижу рисков для управления отраслью, учитывая, что сегодня функционал агентств и без того достаточно невелик», — добавил парламентарий.

Цитаты по «РИА Новости».