В Москве продлили дистанционное обучение для учеников с 6 по 11 классы до 6 декабря

Ученикам московских школ продлили дистанционное обучение на 2 недели. Они продолжают учиться в таком режиме до 6 декабря.
Об этом пишет Собянин в своем блоге.
«Количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, — в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю. Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет — 5-6 тыс. случаев в неделю. Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников».
Далее он пишет про продление дистанционки еще на 2 недели.
«Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели — до 6 декабря 2020 г.».