Росстат использует данные сотовых операторов во Всероссийской переписи населения

Большие данные российских операторов сотовой связи будут использованы при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году, рассказал глава Росстата Павел Малков на лекции для студентов в Уральском государственном экономическом университете.

По его словам, сейчас «идёт заключение контракта, эти данные будут использоваться уже на ближайшей переписи в следующем году для оценки численности населения по муниципальным районам и городским округам».

Малков добавил, что Росстат сейчас завершает разработку концепции использования больших данных сторонних организаций в своей статистике.

Малков также рассказал, что в настоящее время ведомство завершает разработку концепции использования больших данных сторонних организаций в своей статистике. Он заявил, что Росстат постарался проанализировать все возможные источники информации и как их можно использовать. Сейчас проводятся эксперименты с данными кредитных организаций — для анализа уровня доходов граждан и анализа туристических потоков, сообщил глава ведомства.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, но в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах страны она началась еще 1 октября 2020 года, так как провести перепись в них в короткие сроки невозможно.

По материалам ТАСС.