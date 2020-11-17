«На пересдачу завтра в ZOOM придешь!». Студенты будут сдавать зимнюю сессию в режиме онлайн

Российские студенты ВУЗов предстоящую зимнюю сессию будут сдавать в режиме онлайн.

Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате», — заявил Фальков.

Министр также отметил, что требований по введению жестких ограничительных мер к вузам нет.

«Университеты не закрылись как таковые, то есть у нас полного локдауна нет», — сказал Фальков. При этом смешанное обучение в вузах РФ не будет способствовать снижению рисков заражения коронавирусом, считает глава ведомства.

Заодно он добавил, что раз студенты учатся дистанционно, то и присутствие преподавателей в стенах учебных заведений должно быть чем-то оправдано.

«Многие преподаватели, мы с вами понимаем, обеспечены средствами нормальными коммуникации и вполне себе успешно ведут занятия из дома. В случае если такой возможности нет, то университет, безусловно, должен предоставить возможность на площадке самого университета [вести занятия]», — добавил Фальков, уточнив, что возможность передвижения все-таки стоит минимизировать.

По материалам «ТАСС».