Защита персональных данных: в чем разобраться кадровику, бухгалтеру и директору

Илья8898 У аудиторов поучитесь. У них и пафоса меньше в выражении мыс... Чья бухгалтерская фирма: ваша или ваших работников?

Илья8898 Это когда главбухи ушли от компаний. Заперлись все в одном к... Чья бухгалтерская фирма: ваша или ваших работников?