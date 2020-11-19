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Защита персональных данных: в чем разобраться кадровику, бухгалтеру и директору

Вловлопыдоы

Расскажем, как заполнять бумаги и организовать защиту персданных, чтобы не налететь на гигантские штрафы РКН.

Новый онлайн-курс от Центра обучения «Клерка» научит, как разобраться в такой непростой теме.

Штрафы за нарушения по персональным данным огромные. Вы знали, что, к примеру, что компанию оштрафуют, если на взяли согласие на обработку данных на 75 тысяч, а если нет замка на шкафу в кадрах или бухгалтерии — на 50 тыс руб.

Посмотрите первое видео курса.

О курсе

Курс будет полезен всем тем, кому в компаниях приходится работать с защитой персональных данных сотрудников и клиентов. Кроме директора и ИП, на передовой, конечно, находятся бухгалтеры и кадровики.

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  • Разберем требования закона 152-ФЗ. И главное, как привести свою организацию в соответствии с этими требованиями.
  • Расскажем, какие документы РКН обязательно посмотрит при проверке и какие штрафы ждут тех, кто относится к защите персональных данных спустя рукава. Спойлер: штрафы огромные.
Записывайтесь на курс или оставляйте контакты ниже, и наши менеджеры предоставят вам скидку в 50 %:  

Тема защиты персональных данных будет со временем все более актуальной. Роскомнадзор готовит поправки в закон.

Эксперты сходятся в том, что штрафы будут расти, а проверки, во время которых их будут накладывать, будут все более походить на трудовые и налоговые.
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Курс основан на проработке теории и практическом опыте автора.

Чему научитесь

  • разбираться в том, что относится к персональным данным. А это, поверьте, не так-то просто
  • понимать, считается ли компания оператором персональных данных
  • получать согласие на обработку данных
  • точно знать, надо ли вам «сдаваться» в Роскомнадзор
  • составлять бумаги, которые проверит РКН
  • быть готовым к проверкам Роскомнадзора

Кому подойдёт этот курс

Кадровикам. Именно на них скидывают работу по 152-ФЗ чаще всего.

Бухгалтерам. Если в компании нет отдельной и сильной кадровой службы, им придется самим разрабатывать документы по защите персданных.

Директорам. Они обязательно попадают под прицел РКН.

Записывайтесь. Сейчас на курс 50 % скидка. В конце обучения получите сертификат.

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