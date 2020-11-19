Защита персональных данных: в чем разобраться кадровику, бухгалтеру и директору

Расскажем, как заполнять бумаги и организовать защиту персданных, чтобы не налететь на гигантские штрафы РКН.
Новый онлайн-курс от Центра обучения «Клерка» научит, как разобраться в такой непростой теме.
Штрафы за нарушения по персональным данным огромные. Вы знали, что, к примеру, что компанию оштрафуют, если на взяли согласие на обработку данных на 75 тысяч, а если нет замка на шкафу в кадрах или бухгалтерии — на 50 тыс руб.Посмотрите первое видео курса.
О курсеКурс будет полезен всем тем, кому в компаниях приходится работать с защитой персональных данных сотрудников и клиентов. Кроме директора и ИП, на передовой, конечно, находятся бухгалтеры и кадровики.
- Разберем требования закона 152-ФЗ. И главное, как привести свою организацию в соответствии с этими требованиями.
- Расскажем, какие документы РКН обязательно посмотрит при проверке и какие штрафы ждут тех, кто относится к защите персональных данных спустя рукава. Спойлер: штрафы огромные.
Записывайтесь на курс или оставляйте контакты ниже, и наши менеджеры предоставят вам скидку в 50 %:Тема защиты персональных данных будет со временем все более актуальной. Роскомнадзор готовит поправки в закон.
Эксперты сходятся в том, что штрафы будут расти, а проверки, во время которых их будут накладывать, будут все более походить на трудовые и налоговые.