Матвиенко предложила ввести в стране туристический сбор. Самое время

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила руководителю Ростуризма Зарине Догузовой разработать закон о праве всех регионов государства вводить туристический сбор.

Такое заявление она сделала 18 ноября, во время заседания верхней палаты Парламента.

«Полагаю, Зарина Валерьевна, что вы должны инициировать [разработку законопроекта]. У меня был разговор на эту тему в правительстве, что надо создать закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам [РФ] его [туристический сбор] применять. Не обязывает, а позволяет», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Идея введения туристического сбора не нова. Частично она была реализована в виде курортного сбора, но его можно ввести в единичных регионах.

В 2019 году к Владимиру Путину обращался губурнатор Санкт-Петербурга с просьбой ввести этот сбор на территории региона. И президент эту идею поддержал. Однако ничего так и не было предпринято, а потом случилась пандемия и город остался практически без туристов.