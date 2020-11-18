Зарплаты в малом бизнесе обеляются

По итогам трех кварталов 2020 года индекс роста МСП относительно аналогичного периода прошлого года показал прирост ФОТ на 1 занятого +7.7 пунктов, а численность занятых выросла на 3.1 п.

В результате снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, сектор начал «обеляться», считают в службе бизнес-омбудсмена.

По итогам III квартала 2020 года относительно II квартала 2020 г. общий объем ФОТ вырос на 11,3 %, общий объем ФОТ на 1 занятого вырос на 8,2 %, среднее число занятых на всех субъектах МСП приросло на 2,9 %.

Средние зарплаты в секторе МСП в III квартале выросли на 4,2 % (плюс 1 154 рубля). Среднее число рабочих мест на 1 предприятие увеличилось на 1,2 % (и составило около 6 человек на 1 субъект МСП).