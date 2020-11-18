Губернатор региона проходит лечение от COVID в Москве. В Кремле это не связали с уровнем здравоохранения в регионе

Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области проходит лечение в частной клинике в Москве. По его словам, чтобы не занимать места в региональных больницах.

Ситуацию прокомментировал Песков, глава пресс-службы Кремля.

«Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его мнению, это «отдельные вопросы, вряд ли можно их увязывать».

«Многие губернаторы находятся сейчас на лечении, на изоляции по причине коронавируса, но они не перестают вместе с тем дистанционно работать, исполнять свои функции», — сказал он.

Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что Сипягину было бы лучше лечиться в своем регионе, Песков заявил:

«Кремль не может считать, где человеку лечиться. Это было бы категорически неправильно. Человек сам должен принимать решение, где ему лечиться».

По материалам «ТАСС».