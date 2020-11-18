Учащиеся платно в МГУ хотят вернуть часть денег из-за дистанционного обучения

Студенты МГУ, учащиеся на платной основе, подготовили коллективный иск к ВУЗу с требованием компенсировать часть оплаты за обучения из-за введения дистанционного обучения.
Учащиеся строят свои требования на том, что по договору с учебным заведением обучение осуществляется в очной форме, чего нет при дистанцитонном обучении. И также на том, что качество обучения снизилось в разы, пишет «Коммерсантъ».
Студенты настаивают, что при дистанционном обучении качество образования было существенно снижено, а переход на такой формат «произведен без научного подхода к разработке учебных планов и дисциплин в условиях онлайн-обучения».
«Серверы не выдерживают лекций с большим количеством слушателей, звук скачет, видео виснет, качество того и другого ниже среднего,— пояснил „Ъ“ один из инициаторов иска, студент 3-го курса философского факультета МГУ Семен Беляев.— Иногда из-за проблем с нагрузкой на серверы могут отмениться все пары».Пресс-служба МГУ прокомментировала возможный иск, сообщает «ТАСС»:
«Полагаем целесообразным отметить, что, начиная с марта 2020 года, с принятием органами государственной власти первых нормативных правовых актов о противодействии распространению COVID-19 в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой, на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам».Также в МГУ считают, что дистанционное обучения является разновидностью очной формы.
«Говоря о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — добавили в МГУ.Да и пандемия была признана обстоятельством непреодолимой силы, кстати говоря.