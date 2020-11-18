Учащиеся платно в МГУ хотят вернуть часть денег из-за дистанционного обучения

Студенты МГУ, учащиеся на платной основе, подготовили коллективный иск к ВУЗу с требованием компенсировать часть оплаты за обучения из-за введения дистанционного обучения.

Учащиеся строят свои требования на том, что по договору с учебным заведением обучение осуществляется в очной форме, чего нет при дистанцитонном обучении. И также на том, что качество обучения снизилось в разы, пишет «Коммерсантъ».

Студенты настаивают, что при дистанционном обучении качество образования было существенно снижено, а переход на такой формат «произведен без научного подхода к разработке учебных планов и дисциплин в условиях онлайн-обучения».

«Серверы не выдерживают лекций с большим количеством слушателей, звук скачет, видео виснет, качество того и другого ниже среднего,— пояснил „Ъ“ один из инициаторов иска, студент 3-го курса философского факультета МГУ Семен Беляев.— Иногда из-за проблем с нагрузкой на серверы могут отмениться все пары».

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Пресс-служба МГУ прокомментировала возможный иск, сообщает « ТАСС »:

«Полагаем целесообразным отметить, что, начиная с марта 2020 года, с принятием органами государственной власти первых нормативных правовых актов о противодействии распространению COVID-19 в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой, на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам».

Также в МГУ считают, что дистанционное обучения является разновидностью очной формы.

«Говоря о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — добавили в МГУ.

Да и пандемия была признана обстоятельством непреодолимой силы, кстати говоря.