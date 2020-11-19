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Если сотрудник-студент переведен на дистанционное обучение, ему все равно положен ученический отпуск

Сейчас многие ВУЗы перевели процесс обучения в дистанционный формат. Студенты не посещают учебное заведение и учатся по Интернету.

В этой связи возникает вопрос — а положен ли таким студентам ученический отпуск? Ведь ехать в ВУЗ для сдачи сессии им не нужно.

Ответ на этот вопрос дали в Роструде. Там пояснили, что если работник впервые заочно или очно-заочно получает высшее образование по программе, имеющей государственную аккредитацию, ему должен предоставляться учебный отпуск.

Учебный отпуск предоставляться на основании соответствующего заявления и справки-вызова.

Исключений для заочной формы обучения не предусмотрено.

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