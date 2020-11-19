Этот кризис еще не самый тяжелый, по сравнению с предыдущими. Так считают эксперты

Эксперты считают, что нынешний пандемический кризис для страны будет во многом мягче, чем три предыдущих, хотя и наблюдаются резкие колебания деловой активности.

Об этом в своем прогнозе пишет Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

Сравнивая динамику основных показателей в 2020 году и в течение кризисов 1998, 2008–2009 и 2014–2015 годов, АКРА приходит к выводу, что макрорынки в России сейчас испытывают существенно меньшее давление:

внутренний валютный рынок показывает более стабильную динамику;

относительно слабое изменение цен на импортные товары не приводит к повышенной инфляции;

возникает меньше стимулов для оттока средств населения и компаний из банковской системы;

в итоге общий уровень финансового стресса меньше — в частности, меньшее давление испытывает рынок заемных средств.

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Весной, во время первой волны коронавируса, из-за введенного локдауна товарооборот, предоставление услуг населению, да и общие показателит деловой активности резко обвалились. Но после отмены ограничений восстановление также было рекордно быстрым, считают эксперты. Да и безработица, по их мнению, находится на рекордно низкой отметке.

«Более стабильные макрорынки и цены на них означают, что временные потери эффективности производства и распределения товаров и услуг <...> не настолько велики, как можно было бы ожидать исходя из истории предыдущих кризисов», — пишет агентство.

АКРА выдвигает два варианта развития — пессимистический и базовай.

Возвращение к предкризисному статус-кво, по мнению АКРА, может произойти к 2022–2023 годам.

«В базовом сценарии мы видим возможность почти полной подстройки бизнеса и населения к новым условиям в течение 2020–2022 годов до состояния, в котором производительность труда будет очень близка к докризисному, уже в 2023 году», — говорится в прогнозе АКРА.