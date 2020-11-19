Студентам на удаленке предложили сохранить стипендию вне зависимости от успеваемости

В Госдуме предложили сохранить стипендии студентам, переведенным на дистанционное обучение, независимо от результатов сессии. Письмо с такой инициативой отправил депутат Госдумы Иван Сухарев главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Депутат напомнил, что из-за обострения эпидемиологической обстановки некоторые регионы были вынуждены перевести учащихся на дистанционное обучение, а в связи с этим студенты потеряли доступ к библиотекам, архивам и ряду других возможностей. Это должно стать смягчающим фактором при сдаче сессии.

«Находящимся вдалеке от учебных заведений, не имеющим доступа к библиотекам с профильной научной литературой, а также не имеющим возможности очного общения с преподавателями, студентам крайне сложно организовать качественное самостоятельное обучение», — приводит слова Сухарева RT.

Все это может негативно сказаться на результатах зимних экзаменов, считает депутат.