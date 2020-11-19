Путин сказал, что у граждан всегда есть обоснованные претензии к власти. А Егоров рассказал о снижении конфликтности в налоговой сфере

Путин на встрече с Егоровым сказал, что если у населения всегда есть обоснованные претензии к государству. И хорошо, если удается хоть часть обещанного выполнить.

Президент это сказал после доклада Егорова о приросте самозанятых на 5000 в месяц и о том, что им вернули налог за прошлый год.

«Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует. Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики».

Егоров на это ответил:

«Именно поэтому мы основные усилия вкладываем в коммуникации и снижение конфликтности в налоговой сфере. Мы считаем, что именно за счет этого мы сможем оказывать тот уровень услуг, который людям позволит, по сути, уплачивать налоги самим, а не с помощью каких-то контрольных мероприятий. Для нас это высшая ценность».

Цитаты по стенограмме встречи.