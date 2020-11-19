Росстат изменил правила заполнения формы 2-ТП (отходы)

Росстат решил внести изменения в правила заполнения годовой статистической формы № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».

Приказ с этой формой был утвержден недавно, в начале октября, им же и были увтерждены указания по заполнению отчета. И вот уже решили их исправить

Статистический отчет № 2-ТП (отходы) сдается в Росприроднадзор организациями и ИП, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, а также операторы (включая региональных) по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют этот отчет на выборочной основе, остальные респонденты — в обязательном порядке.