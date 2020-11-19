Егоров рассказал о главной цели ФНС

Главной целью Налоговой службы ее глава на встрече с Президентом назвал обеспечение людям возможности спокойно и комфортно работать.

«Главная наша задача, чтобы сейчас людям было спокойно и комфортно работать. Именно поэтому мы и ограничения сделали по взысканию, очень аккуратно к этому подходим, по контрольным мероприятиям, и банкротство по Вашему решению перенесено. Введен, по сути, мораторий на банкротство до следующего года» — сказал Егоров.

Интересно, а налоговые инспекторы на местах об этой цели знают? Буквально вчера на «Клерке» писали об очереджном требовании от налоговиков, зашитом в простое письмо. Причем, даже нормально оформить все не хотят по регламенту. Зато выездной проверкой грозят.

И какая тут, простите, комфортная работа?