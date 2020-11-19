Продлят отсрочку по долгам пострадавшего малого бизнеса

В Госдуму внесен законопроект № 1058922-7 о продлении отсрочки по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитам.

Авторы проекта — представители «Единой России».

ИП и субъекты МСБ в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях могут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Это правило применяется к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.

Законопроектом предлагается заменить эту дату на 1 мая 2021 года.

Рассрочка по кредитному долгу для пенсионеров, не имеющих иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ, сейчас предусмотрена до 31 декабря 2021 года. Проектом ее продлят до 1 июля 2021 года.