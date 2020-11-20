Утверждена новая форма декларации по акцизам

ФНС утвердила новую форму и электронный формат налоговой декларации по некоторым акцизам.
Отчет по утвержденной этим приказом форме над будет сдавать по следующим акцизам:
- на автомобильный бензин;
- на дизельное топливо;
- на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;
- на прямогонный бензин;
- на средние дистилляты;
- на бензол, параксилол, ортоксилол и авиационный керосин;
- природный газ;
- автомобили легковые и мотоциклы.
Приказ от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@ вступит в силу через два месяца, в середине января. Декларацию по новой форме надо будет сдавать за февраль 2021 года