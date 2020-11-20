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Утверждена новая форма декларации по акцизам

ФНС утвердила новую форму и электронный формат налоговой декларации по некоторым акцизам.

Отчет по утвержденной этим приказом форме над будет сдавать по следующим акцизам:

  • на автомобильный бензин;
  • на дизельное топливо;
  • на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;
  • на прямогонный бензин;
  • на средние дистилляты;
  • на бензол, параксилол, ортоксилол и авиационный керосин;
  • природный газ;
  • автомобили легковые и мотоциклы.

Приказ от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@ вступит в силу через два месяца, в середине января. Декларацию по новой форме надо будет сдавать за февраль 2021 года

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