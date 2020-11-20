Утвержден новый формат корректировочного счета-фактуры. Но старый будет действовать еще год

ФНС опубликовала приказ от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@ новыми форматами документов, применяемых для расчета НДС

Утверждены форматы:

корректировочного счета-фактуры;

документа о согласии (факте уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру;

указанного документа без корректировочного счета-фактуры в электронной форме.

Но не стоит торопиться что-то менять — старые форматы утратят силу только с 1 октября 2021 года. До этой даты плательщики могут создавать корректировочные счета-фактуры как по новому, так и по старому форматам. Документы по старому формату будут приниматься до конца 2024 года.