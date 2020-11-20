Единственное жилье, находящееся в залоге, предлагают не изымать в пандемию

Предлагают ввести мораторий на изъятие единственного жилья у должников, имеющих несовершеннолетних детей. Такую меру предлагают на период пандемии и на посткарантинный период.

С таким предложением выступила Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека.

Единственное жилье может быть взыскано только в том случае, если оно находится в залоге. При процедуре банкротства единственное жилье забрать не могут, кроме случаев, когда оно признается роскошным. Тогда его могут изъять, а должнику выделить другое, меньшее по площади. Правда, этот механизм до сих пор толком не работает.

Также предлагается в качестве форс-мажора рассматривать падение доходов граждан в период пандемии COVID-19, в том числе при рассмотрении вопроса о реструктуризации ипотечных кредитов.

Еще предлагается продлить срок действия моратория на взыскание неустойки за несвоевременное или неполное внесение платы за ЖКХ после 1 января 2021 года.

По материалам «РБК».