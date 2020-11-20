Коронавирус скоро победят, считает Собянин

Столичный градоначальник заявил о близкой победе над коронавирусом, рассказывая о ремонте в московских поликлиниках.

Об этом он пишет в своем блоге.

«Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное — обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача» — пишет Собянин.

Дальше мэр пишет, что именно поэтому они решили не останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник.

Понятно, что сказал он это больше для красного словца, чтобы подвести читателя к тому, какие крутые ремонты в поликлиниках у него на фотографиях. Но не слишком ли опрометчиво говорить о скорой победе?