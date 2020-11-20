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На рынке пенсионных накоплений теперь не будет посредников

Рабочая группа Госдумы по НПФ не поддержала предложение о частичном сохранении посредников на рынке пенсионных накоплений.

Поясним, 22 октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете деятельности пенсионных агентов.

Доработка документа ко второму чтению была поручена рабочей группе по НПФ.

Предложения по внесению изменений в законопроект озвучила представитель ассоциации «Россия» Анна Попова.

Их суть заключалась в том, чтобы не запрещать работу агентов на рынке полностью, разрешив оказывать посреднические услуги по переводу пенсионных сбережений из одного НПФ в другой банкам.

А также предусмотреть возможность для НПФ направлять в ПФР информацию о заключенных договорах по ОПС в электронном виде без предоставления бумажного экземпляра.

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Участники рабочей группы сочли, что озвученные предложения противоречат концепции рассматриваемого документа.

«Принятый в первом чтении законопроект направлен на устранение глобальной несправедливости: из-за деятельности нечестных агентов и мошенников ежегодно россияне при переходе из одного НПФ в другой теряют миллиарды рублей. Мы должны быть последовательны в своих решениях. Ранее мы договорились, что разберемся с переходами, и полумеры в этом вопросе недопустимы», — сказал руководитель рабочей группы Дмитрий Скриванов.

«Данный законопроект — реакция регулятора и государства в целом на незаконные переходы, в результате которых граждане потеряли десятки миллиардов рублей. Даже в 2019 году, когда количество переходов снизилось, граждане потеряли три миллиарда рублей. Нарушения при переходах по-прежнему выявляются, в том числе совершенные банками-агентами», — заявил представитель ЦБ.
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Финансовый омбудсмен Юрий Воронин отметил, что само существование любых агентов на рынке НПФ противоречит базовому Федеральному закону «Об основах обязательного социального страхования», который запрещает посредническую деятельность в этой сфере.

«Что касается предложения о внедрении электронных договоров, то, пока невозможно обеспечить безопасность цифровых подписей, говорить об этом рано. В 2018-м проверка Счетной палаты выявила нарушения при массовых переходах клиентов из ПФР в НПФ. Тогда МВД отозвало лицензии у многих центров сертификации», — напомнил Воронин.

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