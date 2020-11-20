Мишустин назвал сервисы ФНС примером гармоничного встраивания государства в жизнь человека

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил федеральный центр обработки данных (ЦОД) Федеральной налоговой службы. Главу кабмина сопровождали вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минцифры Максут Шадаев.

Первая очередь центра была запущена в эксплуатацию в 2015 году, когда Мишустин был главой ФНС. В этом году завершено строительство второй очереди.

Докладывал начальству глава ФНС Даниил Егоров. В начале его доклада Мишустин нашел в делегации Силуанова и предложил встать ближе. «Антон Германович, встаньте сюда, я настаиваю», — сказал премьер, и министр встал по левую руку от него.

Егоров рассказал о технических характеристиках ЦОД, о работе новых сервисов ФНС, инструментах по анализу данных. Также он рассказал о том, что налоговая служба работает над централизацией потоков данных от всех своих сервисов в единую систему формирования поставляемых данных. На этой единой платформе будут размещаться основные типы первичных данных, которые чаще всего запрашиваются в ФНС, в том числе сведения по юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям в разрезе доходов, специальных налоговых режимов, данных ККТ, реестров (ЕГРЮЛ/ ЕГРИП) и так далее.

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Комментируя планы по созданию единой системы, Михаил Мишустин заявил, что открытие второй очереди ЦОД центра «позволит ФНС стать поставщиком данных всех-всех федеральных органов исполнительной власти для людей, бизнеса, которые столь необходимы в сегодняшнее непростое время. Это и возможность создать платформу для социальных выплат, возможность помощи бизнесу, возможность так или иначе проверить своего контрагента, получить быстро информацию, а также, совершенно не тратя время, заплатить налоги, комфортно и удобно».

«Это и есть элемент клиентоцентричности, создание вокруг человека удобных сервисов, когда государство становится помощником, встраивается в жизнь человека, не мешая ему получать образование, заниматься здоровьем, спортом», — уверен глава Правительства.