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В Крыму хотят опробовать цифровой рубль

Использование цифрового рубля хотят опробовать в Крыму для преодоления санкций. Об этом сообщили в Госдуме.

Об этом рассказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«С 1 января следующего года начинает действовать закон о цифровых активах. Думаю, этот закон может быть интересен крымчанам. Я обсуждаю с айтишниками крымскими, чтобы они его применили здесь в том числе для экономического оборота крымских организаций с организациями в других регионах России и внешним рынком. Нам надо в пилотном варианте опробовать этот закон для опробования возможности преодоления санкционных решений», — сказал Аксаков.

Он отметил, что специалисты согласились провести такой эксперимент.

«Надеюсь, в следующем году примеры увидим», — добавил депутат.

По материалам «ТАСС».

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