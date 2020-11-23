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Сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию можно до 1 декабря

Подать заявление о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), у которого формируются средства пенсионных накоплений (СПН), граждане могут ежегодно не позднее 30 ноября.

Напомним, что с 01 января 2019 года это сделать можно только двумя способами:

  • — лично или через представителя в клиентской службе ПФР;
  • — в электронном виде на портале госуслуг (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).
Следует отметить, что сменить страховщика без потери инвестиционного дохода можно один раз в пять лет. Согласно законодательству дата фиксации инвестиционного дохода происходит 31 декабря каждого пятого года нахождения у выбранного страховщика.

Перевести СПН от одного страховщика к другому можно по двум видам заявлений:

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1. По заявлению о досрочном переводе СПН.

При подаче заявления данного вида не в год пятилетней фиксации СПН, гражданин теряет инвестиционный доход, а также в случае если страховщик потерпел убытки в данном периоде, то убытки также подлежат вычету из СПН.

При подаче заявления в год фиксации СПН сформированный инвестиционный доход сохраняется и передается новому страховщику.

Например, в выписке из индивидуального лицевого счета указано, что страховщиком является НПФ «...» с 2016 года. В этом случае 2020 год — это пятый год инвестирования СПН у данного страховщика. Если заявление о досрочном переводе СПН будет подано в 2020 году, то в 2021 состоится перевод средств без потерь (убытки при их наличии не отразятся).

По заявлениям о досрочном переводе СПН срок вынесения решений — до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления.
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2. По заявлению о переводе СНП.

Заявление данного вида подается заблаговременно за пять лет до желаемого года смены страховщика. Например, при подаче заявления в 2020 году перевод СПН произойдет в 2025 году. Независимо от фиксации СПН будут переведены к новому страховщику с сохранением инвестиционного дохода, а убытки (при их возникновении) будут возмещены.

По заявлениям о переводе СПН срок вынесения решений — до 1 марта года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи заявления о переходе.

При этом в течение этих пяти лет гражданин вправе подать уведомление о замене выбранного страховщика по ОПС, тем самым изменить свое волеизъявление без изменения сроков рассмотрения первоначально поданного заявления.

Срок перевода СПН новому страховщику — до 31 марта года рассмотрения заявления.

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Важно: При подаче не позднее 30 ноября 2020 года заявления о досрочном переводе СПН информация о потере инвестиционного дохода предоставляется гражданину в уведомлении, которое заверяется подписью гражданина (представителя). Однако необходимо иметь в виду, что указанная в уведомлении сумма потери рассчитана по состоянию на 31 декабря 2019 и поэтому подлежит уточнению после окончания текущего календарного года.

Такие разъяснения дает ОПФР по Владимирской области.

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