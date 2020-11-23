Сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию можно до 1 декабря

Подать заявление о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), у которого формируются средства пенсионных накоплений (СПН), граждане могут ежегодно не позднее 30 ноября.

Напомним, что с 01 января 2019 года это сделать можно только двумя способами:

— лично или через представителя в клиентской службе ПФР;

— в электронном виде на портале госуслуг (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).

Следует отметить, что сменить страховщика без потери инвестиционного дохода можно один раз в пять лет. Согласно законодательству дата фиксации инвестиционного дохода происходит 31 декабрянахождения у выбранного страховщика.

Перевести СПН от одного страховщика к другому можно по двум видам заявлений:

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1. По заявлению о досрочном переводе СПН.

При подаче заявления данного вида не в год пятилетней фиксации СПН, гражданин теряет инвестиционный доход, а также в случае если страховщик потерпел убытки в данном периоде, то убытки также подлежат вычету из СПН. При подаче заявления в год фиксации СПН сформированный инвестиционный доход сохраняется и передается новому страховщику. Например, в выписке из индивидуального лицевого счета указано, что страховщиком является НПФ «...» с 2016 года. В этом случае 2020 год — это пятый год инвестирования СПН у данного страховщика. Если заявление о досрочном переводе СПН будет подано в 2020 году, то в 2021 состоится перевод средств без потерь (убытки при их наличии не отразятся).

По заявлениям о досрочном переводе СПН срок вынесения решений — до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления.