Салоны красоты просят снизить налоги, чтобы сохранить сотрудников

Более 80% владельцев салонов красоты готовы увеличить зарплаты своим сотрудникам, если государство облегчит им налоговый режим.

Такие выводы представила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты совместно с Партией Роста по итогам опроса предпринимателей, занятых в бьюти-индустрии. Всего в исследовании приняли участие более 740 респондентов из 10 регионов России, указано в пресс-релизе партии.

Из-за пандемии салоны красоты в разных регионах потеряли в июне-сентябре 2020 года от 30% до 70% выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хуже всего дела обстоят в Нижегородской области, где доходы упали на 70%, на 50% и более снизилась выручка в пяти регионах, меньше других пострадали предприниматели в Пермском крае, там предприниматели не досчитались 30% прибыли.

В Ульяновской, Томской и Ярославской областях более 90% предпринимателей не смогли воспользоваться льготными кредитами под 2% годовых из-за страха не вернуть кредит, отсутствием доверия системе и сложностей с удержанием персонала.

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Менее половины опрошенных смогли сохранить весь штат сотрудников, при этом не менее пятой части предприятий потеряли 10% персонала.

Самыми популярными мерами, способными помочь пострадавшей отрасли по мнению предпринимателей должны стать послабления в налогообложении, сохранение ЕНВД, дополнительные субсидии, а также контроль за деятельностью самозанятых (соблюдение ими стандартов и обеспечение безопасности клиентов). А самыми эффективными мерами поддержки названы снижение социального налога на 15% от всей суммы заработной платы, снижение суммы патента и снижение ставки по «доходам» при упрощённой системе налогообложения (УСН) до 1%.

По данным исследования, более 60% опрошенных считают, что только после снижения налоговой ставки зарплатная ставка сотрудников бьюти-индустрии увеличится.