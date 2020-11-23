В России не исключают точечные локдауны до середины 2021 года. А в ЛДПР раскритиковали само слово «локдаун»

В России не исключается введение точечных локдаунов и других ограничений до середины 2021 года.

Такое предположение высказал глава РСПП Александр Шохин.

«До середины следующего года не исключен ввод различных ограничительных мер и точечных локдаунов. Поэтому необходимо продлить и финансовые меры поддержки предприятий», — сказал Шохин в ходе заседания координационного совета, которое состоялось 19 ноября. Президент РСПП уточнил, что «вторая волна» коронавируса может оказаться не последней.

При этом глава фракции ЛДПР Владимир жириновский раскритиковал само слово «локдаун».

«Нас что, за идиотов принимают? Что по-русски нельзя понять, что такое локдаун? Мы даем (предложение) нашим чиновникам объявлять не локдаун, а объявлять режим „все закрыто“... Но по-русски и ребенок поймет и пожилой человек», — сказал Жириновский.

Также, по его мнению, вместо онлайн и офлайн форм обучения следует обозначать их, как и раньше — очная и заочная.

По материалам «РИА Новости».