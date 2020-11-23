В Красноярском крае запретили проведение банкетов и корпоративов в заведениях общепита

Губернатор Красноярского края Александр Усс запретил проведение корпоративов и банкетов в заведениях общепита.

В регионе уже действуют ограничения в работе организаций общественного питания, пишет ТАСС. Они не могут работать после 23:00 часов. В начале ноября в крае были запрещены проведения свадеб и юбилеев.

В крае в общественных местах действует масочный режим. Все спортивные мероприятия проходят без присутствия зрителей. Краевые и муниципальные объекты спорта временно приостановили оказание услуг населению. В торгово-развлекательных центрах посетителям ограничен доступ к интернету через бесплатный Wi-Fi, а детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.