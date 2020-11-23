Еще в одной области появился долговой центр для взыскания налоговых задолженностей

30 ноября 2020 года в Воронежской области на базе МИФНС России № 15 по Воронежской области начинает свою работу специальный центр с функциями по управлению долгом.

Центр будет заниматься взысканием и урегулированием задолженности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, сообщается на сайте регионального УФНС.

В апреле 2019 года в девяти субъектах РФ (Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Приморском крае, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Ульяновской областях) созданы долговые центры на базе межрайонных налоговых инспекций.

Главной задачей специализированной инспекции станет предупреждение образования долга, а также повышение эффективности взыскания задолженности. Предполагается минимальное воздействие на добросовестных налогоплательщиков, соблюдающих платежную дисциплину. В отношении недобросовестных лиц будет использован весь предусмотренный законом механизм по выявлению схем уклонения от уплаты долга и пресечению незаконного сокрытия активов от взыскания.

В функционал долговых центров входит выявление источников, за счет которых можно погасить долг, если налогоплательщик уклоняется от налогообложения.

В своей работе центр будет опираться на «Систему комплексного управления и администрирования долгом», которая максимально автоматизирует меры взыскания.

Если плательщик платит налоги вовремя, то работа долгового центра его не коснется, уверяют налоговики