Гражданам могут запретить доедать и допивать ресторанах и барах по ночам после 23:00

Рестораторы нашли способ обходить запрет на работу по ночам. Посетителям объявляют закрытие кассы в 23:00, а после этого времени люди «просто доедают и допивают под музыку». Собянина просят это пресечь.

Помимо запрета на работу ресторанов и клубов с 23:00 до 6:00 Указ Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ может быть также дополнен формулировкой, ограничивающей нахождение в них граждан.

Это может быть связано с тем, что буквально с первого дня вступления в силу запрета на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, установленного Указом Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, столичные предприниматели разработали способ, позволяющий им обойти новые требования.

Так, Центром правопорядка в г. Москве и Московской области было установлено, что ночные клубы, бары, дискотеки и рестораны с музыкальными и развлекательными программами сдвинули начало активной части мероприятий на более раннее время, а около 21:00-22:00 гостям объявляется, что кухня и бар вскоре закончат свою работу, в связи с чем им предлагается сделать дополнительные заказы, которые будут исполнены до закрытия кассы в 23:00. Впоследствии развлекательная программа на территории заведения идёт в обычном режиме, посетители продолжают в нём находиться, а в случае проведения проверки представителям госорганов будет сообщено, что заведение свою работу прекратило, но граждане «просто доедают и допивают под фоновую музыку».

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По мнению руководителя Центра — эксперта Минюста России и правозащитника Александра Хаминского, такие действия рестораторов способны спровоцировать в столице новый локдаун, тогда как в осеннюю волну пандемии Правительство Москвы проявило огромную лояльность к организациям малого и среднего бизнеса, в наибольшей степени пострадавшим во время весенних ограничений.

Поскольку московские власти оказались не готовы к подобной «находчивости» ресторанов и клубов, направленной на открытый саботаж установленных ограничений, и в целях реализации жёстких мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на массовых развлекательных мероприятиях руководителем Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александром Хаминским 16 ноября 2020 г. было направлено в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и в Минюст России заключение по результатам антикоррупционной экспертизы п. 8.1. Указа Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».

Общественным деятелем было предложено ввести норму, напрямую запрещающую гражданам находиться на территории закрытых с 23:00 до 6:00 предприятий общественного питания и относящихся к индустрии развлечений заведений (по аналогии с использованной в Указе Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»).