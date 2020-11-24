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Пандемия обеляет экономику. Предприниматели хотят поддержку государства, а работники — стабильность

Число работников на теневом рынке труда за 14 лет сократился вдвое. Однако число работающих без оформления по-прежнему занимают треть от всего занятого населения.

К такому выводу пришли в результате исследования эксперты РАНХиГС, пишут «Известия».

Исследование основано на основе опроса, который проводили по всей стране, с 1 по 10 сентября, в нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет.

Большую часть сотрудников без официального трцдоустройства составляют:

  • наемные работники (57%),
  • самозанятые (41%).
Работодателей среди таких респондентов было только 2%. При этом если для двух последних групп такой формат был результатом собственных решений, то наемные сотрудники чаще всего вынуждены работать неофициально по решению работодателей.

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Как результат, предлагаемые зарплаты за год выросли на 14% Домашнему персоналу сулят доход на 36% больше, чем в июне 2019 года

«По основной занятости среди самозанятых каждый второй трудится без официального оформления, среди наемных работников — каждый десятый», — отмечается в выводах исследования

Комментирует общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета Партии Роста Дмитрий Порочкин.

«В результате пандемии больше всего пострадал именно теневой сектор экономики. И это несмотря на то, что обычно кризисы наоборот провоцируют людей, потерявших работу, на „серые“ подработки или уход в частную практику. Отсутствие возможности оказывать услуги, отсутствие зарплаты „в конверте“ и вообще какого-либо дохода этой весной должно было повлиять на сознание работников, занятых в этой сфере. Поэтому во время и после данного кризиса легализация труда — первое, чем озаботились пострадавшие сотрудники, попавшие в затруднительном материальном положении.

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Как показывают исследования, доля „серой“ экономики стабильно сокращается вот уже несколько лет и, уверен, будет сокращаться и дальше, и коронавирус в данном случае сыграл немаловажную роль. Ситуация на рынке по-прежнему крайне нестабильная и никто на 100% не знает, что будет через месяц и какими ограничительными мерами нас может накрыть в следующий раз.

Поэтому предприниматели стараются выйти из тени для того, чтобы иметь возможность претендовать на какую-либо поддержу от государства, а сотрудники отдают предпочтения работодателям с белой зарплатой, чтобы иметь какую-то стабильность при повторении ситуации».

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