Пандемия обеляет экономику. Предприниматели хотят поддержку государства, а работники — стабильность

Число работников на теневом рынке труда за 14 лет сократился вдвое. Однако число работающих без оформления по-прежнему занимают треть от всего занятого населения.

К такому выводу пришли в результате исследования эксперты РАНХиГС, пишут «Известия».

Исследование основано на основе опроса, который проводили по всей стране, с 1 по 10 сентября, в нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет.

Большую часть сотрудников без официального трцдоустройства составляют:

наемные работники (57%),

самозанятые (41%).

📌 Реклама

Работодателей среди таких респондентов было только 2%. При этом если для двух последних групп такой формат был результатом собственных решений, то наемные сотрудники чаще всего вынуждены работать неофициально по решению работодателей.

Как результат, предлагаемые зарплаты за год выросли на 14% Домашнему персоналу сулят доход на 36% больше, чем в июне 2019 года

«По основной занятости среди самозанятых каждый второй трудится без официального оформления, среди наемных работников — каждый десятый», — отмечается в выводах исследования

Комментирует общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета Партии Роста Дмитрий Порочкин.

«В результате пандемии больше всего пострадал именно теневой сектор экономики. И это несмотря на то, что обычно кризисы наоборот провоцируют людей, потерявших работу, на „серые“ подработки или уход в частную практику. Отсутствие возможности оказывать услуги, отсутствие зарплаты „в конверте“ и вообще какого-либо дохода этой весной должно было повлиять на сознание работников, занятых в этой сфере. Поэтому во время и после данного кризиса легализация труда — первое, чем озаботились пострадавшие сотрудники, попавшие в затруднительном материальном положении.