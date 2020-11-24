Пандемия обеляет экономику. Предприниматели хотят поддержку государства, а работники — стабильность

Число работников на теневом рынке труда за 14 лет сократился вдвое. Однако число работающих без оформления по-прежнему занимают треть от всего занятого населения.
К такому выводу пришли в результате исследования эксперты РАНХиГС, пишут «Известия».
Исследование основано на основе опроса, который проводили по всей стране, с 1 по 10 сентября, в нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет.
Большую часть сотрудников без официального трцдоустройства составляют:
- наемные работники (57%),
- самозанятые (41%).
Как результат, предлагаемые зарплаты за год выросли на 14% Домашнему персоналу сулят доход на 36% больше, чем в июне 2019 года
«По основной занятости среди самозанятых каждый второй трудится без официального оформления, среди наемных работников — каждый десятый», — отмечается в выводах исследованияКомментирует общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета Партии Роста Дмитрий Порочкин.
«В результате пандемии больше всего пострадал именно теневой сектор экономики. И это несмотря на то, что обычно кризисы наоборот провоцируют людей, потерявших работу, на „серые“ подработки или уход в частную практику. Отсутствие возможности оказывать услуги, отсутствие зарплаты „в конверте“ и вообще какого-либо дохода этой весной должно было повлиять на сознание работников, занятых в этой сфере. Поэтому во время и после данного кризиса легализация труда — первое, чем озаботились пострадавшие сотрудники, попавшие в затруднительном материальном положении.