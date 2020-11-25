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На каждого посетителя фудкорта предлагают выделить 4 кв. м. И не пускать, если мест нет

В Минпромторге предложили правила для работы фудкортов в торговых центрах вместо запрещения их работы.

В ведомстве предлагают:

  • Обслуживание посетителей производить за столиками силами работников общепита.
  • Оплата только в безналичном порядке.
  • На каждого посетителя выделить не менее 4 кв. м.
  • Если заполнение фудкорта превышает это значение — ограничивать доступ посетителей на фудкорт.
  • Для каждого кафе на фудкорте должны быть выделены посадочные зоны, расстояние между ними — не мене 1,5 м.
  • Развлекательные мероприятия на фудкортах предлагают запретить.
  • У каждого кафе на фуд-корте нужно установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа.
  • После каждого посетителя нужно обрабатывать антисептиком столы и подносы, а около каждого кафе нужно установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук.

Предложения, позволяющие продолжить работу, лучше, чем закрытие, резюмирует президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«На текущий момент около 40% рестораторов лишились своего бизнеса и еще столько же в подвешенном состоянии, потому что грань невозможности возвращения долгов уже давно пройдена, а до того как будет ликвидировано предприятие, с бизнеса снимут семь шкур».

По материалам «РБК».

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