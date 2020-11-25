На каждого посетителя фудкорта предлагают выделить 4 кв. м. И не пускать, если мест нет

В Минпромторге предложили правила для работы фудкортов в торговых центрах вместо запрещения их работы.
В ведомстве предлагают:
- Обслуживание посетителей производить за столиками силами работников общепита.
- Оплата только в безналичном порядке.
- На каждого посетителя выделить не менее 4 кв. м.
- Если заполнение фудкорта превышает это значение — ограничивать доступ посетителей на фудкорт.
- Для каждого кафе на фудкорте должны быть выделены посадочные зоны, расстояние между ними — не мене 1,5 м.
- Развлекательные мероприятия на фудкортах предлагают запретить.
- У каждого кафе на фуд-корте нужно установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа.
- После каждого посетителя нужно обрабатывать антисептиком столы и подносы, а около каждого кафе нужно установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук.
Предложения, позволяющие продолжить работу, лучше, чем закрытие, резюмирует президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
«На текущий момент около 40% рестораторов лишились своего бизнеса и еще столько же в подвешенном состоянии, потому что грань невозможности возвращения долгов уже давно пройдена, а до того как будет ликвидировано предприятие, с бизнеса снимут семь шкур».
По материалам «РБК».