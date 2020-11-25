На каждого посетителя фудкорта предлагают выделить 4 кв. м. И не пускать, если мест нет

kiv.74 В статье не указано у какого брокера открыт счет, "у од... Как я купил иностранные ценные бумаги

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бух2007 пустая это как? Или вы так обнулили ранее сданные сведения?.... За дополняющую СЗВ-М на забытых сотрудников оштрафуют

Greydog Код ДЛОТПУСК для дополнительных отпусков, которые положены с... СЗВ-СТАЖ: заполняем без ошибок

Нектонет А если форма сдана но пустая? Нам тоже типа штраф сказали, н... За дополняющую СЗВ-М на забытых сотрудников оштрафуют

Sergey Bodrenko Это если вы открыли счет у российского брокера, то тогда он ... Как я купил иностранные ценные бумаги