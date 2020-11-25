Нотариальная доверенность для заселения детей в отель, если путешествуют без родителей. Вступает в силу с 1 января

Детям до 14 лет для заселения в отель понадобится нотариально удостоверенная доверенность на сопровождающее лицо от родителей. Если они без этих родителей путешествуют.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на подписанное Мишустиным 18 ноября постановление Правительства.

Эти изменения вызвали высокую озабоченность среди туроператоров,сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Туроператоры считают, что это требование очень навредит организованному туризму. При посадке в самолет, на поезд и теплоход, для поездки в детский лагерь нотариально заверенные разрешения от родителей не нужны. Так что совершенно непонятно, откуда это требование взялось в новых гостиничных правилах, к тому же, как выяснилось, без согласования с Ростуризмом и специалистами туротрасли», — сказала она.

В РСТ считают, что это ударит по туриндустрии не только в случаях групповых детских туров, но и когда дети путешествуют с другими родственниками кроме родителей.

«Для двухдневной групповой поездки доверенность обойдется примерно в 20% от стоимости тура, и родители должны будут потратить время на ее оформление. Да и вообще собирать группы теперь будет значительно тяжелее», — предупредила Тюрина.

Вообще, странно, почему именно в отели? Или это просто нотариусам решили дать подзаработать?