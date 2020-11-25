Песков рассказал о пессимизме в обществе из-за коронавируса. И о работе властей, которые не допускают коллапса в здравоохранении

В Кремле заметили тревогу и пессимизм в обществе, которые вызывает распространение коронавируса.

Об этом сообщил Дмитрий Песков, пишет «ТАСС».

Отвечая на вопрос, какие настроения Кремль фиксирует в обществе на фоне распространения коронавируса, Песков заявил: «Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия».

«Оптимизма, к сожалению, не добавляет», — заметил он.

По словам представителя Кремля, «в условиях пандемии невозможно избежать, к сожалению, [ее] влияния на настроения в обществе».

Также он добавил, что что работа, которую ведут федеральные и региональные власти, позволяет оперативно устранять проблемы и избежать в России коллапса в здравоохранении на фоне пандемии.

«Все это есть, все это реализуется, — подчеркнул он. — Именно это не позволяет случиться коллапсу в здравоохранении, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе».