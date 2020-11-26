Ремонт электродвигателей не переводится на ПСН. Но можно применять ПСН при ремонте машин

В отношении ремонта электрических двигателей ИП не вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 346.43 НК. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/96965 от 06.11.2020.

Дело в том, что на основании пп.13 п.2 вт. 346.43 НК под ПСН подпадает предоставление услуг по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ. Это ОКВЭДы 43.21, 43.22 и 43.29.

А ремонт электрических двигателей — это ОКВЭД 33.14.

Однако следует иметь в виду, что на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 346.43 НК ПСН может применяться в отношении деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования.