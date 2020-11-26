Некоторые организации освободили от двойной сдачи бухотчетности

Дублирующие требования к предоставлению бухгалтерской отчётности будут упразднены.
Опубликовано Постановление Правительства № 1907 от 24.11.2020.
Напомним, с 2020 года бухотчетность и аудиторские заключения, направляемые в ФНС, отражаются в ГИР БО.
Эта система, с одной стороны, упрощает взаимодействие организаций с государством, с другой — обеспечивает доступ контролирующих органов к необходимым финансовым сведениям.
Между тем параллельно в отношении некоторых организаций продолжают действовать требования, связанные с передачей финансовых отчетов напрямую в госорганы, минуя ФНС.
В связи с запуском ГИР БО, выполняющего функцию единого источника информации, такие требования утратили актуальность и будут упразднены.
Это решение, в частности, касается федеральных государственных унитарных предприятий, поставщиков электроэнергии, естественных монополий и операторов электронных площадок в сфере закупок.
Постановление упростит процедуру предоставления отчетности и поможет избежать дублирования функций госорганов при работе с финансовой информацией.