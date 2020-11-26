Льготную ипотеку хотят распространить на частные дома. Но только от застройщиков и для людей не старше 35 лет с детьми на иждивении

Программу льготной ипотеки хотят распространить на покупку частных домов на первичном рынке. Но пока только для молодых семей с детьми.

Для этих целей госкомпания ДОМ.РФ выделит 300 млн рублей, пишут «РБК» со ссылкой на гендиректора компании Виталия Мутко.

По словам Мутко, пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Такими же предполагается сделать и лимиты: до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%.

«Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на ИЖС. Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна — до 5%», — говорит Мутко.

Он не исключил, что после отработки механизма программу могут распространить на всех участников рынка.