Заморозку накопительной пенсии продлили до конца 2023 года, а срок дожития увеличили на полгода

Госдума приняла закон, которым «заморозка» накопительной пенсии продлевается еще на год, до конца 2023 года.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поступающие в 2014 — 2022 годах, учитываются только на финансирование страховой пенсии. На накопительную пенсию ничего не отчисляется. Принятый закон продлевает этот порядок на 2023 год.

Общий процент отчислений на ОПС не меняется, просто все они идут на страховую часть. Власти утверждают, что люди от этого не пострадают, однако это не совсем так.

Накопительные взносы, формируя накопительную часть пенсии, наследуются, если гражданин не дожил до пенсии. Страховые взносы формируют страховую пенсию и в случае смерти гражданина просто остаются в ПФР.

Сегодня же депутаты приняли закон об увеличении ожидаемого периода выплаты (срока дожития) на полгода — до 264 месяцев. Сейчас этот срок составляет 258 месяцев.

Срока дожития применяется для расчета накопительной пенсии. В пенсионной формуле этот показатель находится в знаменателе. Соответственно, чем больше этот период, тем меньше пенсия.