«Клерк» ищет редактора-эксперта

Ищем человека, который будет писать материалы для нашей блоговой редакции.
Что делать
В «Клерке» есть раздел «Блоги компаний». Прежде, чем откликаться на вакансию, походите, пожалуйста, по этому разделу, чтобы понять специфику.
Нужно:
писать для таких блогов тексты (постоянно, каждый день и немало)
согласовывать их с заказчиками
отвечать на их вопросы, замечания, вносить в текст коррективы
заливать готовые тексты на сайт (верстке научим)
заказывать иллюстрации у нашего художника
быть все время на связи с заказчиками и главредом
искать новые темы
все время стараться больше вникать в тему блогов, разбираться в законодательстве, быть ПРОАКТИВНЫМ редактором
Кто нужен
тот, кто разбирается в налогах и учете. То есть мы ищем бухгалтера (или налогового юриста), который умеет писать и имеет такой опыт.
умеет понятно и просто писать. Это главное: надо уметь разбираться в любой теме — и в налоге на прибыль, и в спецоценке условий труда, и уметь написать текст про то, почему язык программирования Питон нужен бухгалтеру. То есть нужно быть журналистом в душе и уметь искать информацию в разных источниках.
умеет общаться с людьми.
Условия
Полная удаленка, полный рабочий день с 9 до 18, 5/2.
Тестовое задание
Напишите на страницу-полторы в современном информационном стиле «Клерка» пост на тему «Типичные ошибки бухгалтеров в декларации по НДС».
Резюме присылать только вместе с выполненным тестовым заданием на snegovskaya@klerk.ru главреду Марине Снеговской.