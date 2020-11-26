«Клерк» ищет редактора-эксперта

Ищем человека, который будет писать материалы для нашей блоговой редакции.

Что делать

В «Клерке» есть раздел «Блоги компаний». Прежде, чем откликаться на вакансию, походите, пожалуйста, по этому разделу, чтобы понять специфику.

Нужно:

писать для таких блогов тексты (постоянно, каждый день и немало)

согласовывать их с заказчиками

отвечать на их вопросы, замечания, вносить в текст коррективы

заливать готовые тексты на сайт (верстке научим)

заказывать иллюстрации у нашего художника

быть все время на связи с заказчиками и главредом

искать новые темы

все время стараться больше вникать в тему блогов, разбираться в законодательстве, быть ПРОАКТИВНЫМ редактором

Кто нужен

тот, кто разбирается в налогах и учете. То есть мы ищем бухгалтера (или налогового юриста), который умеет писать и имеет такой опыт.

умеет понятно и просто писать. Это главное: надо уметь разбираться в любой теме — и в налоге на прибыль, и в спецоценке условий труда, и уметь написать текст про то, почему язык программирования Питон нужен бухгалтеру. То есть нужно быть журналистом в душе и уметь искать информацию в разных источниках.

умеет общаться с людьми.

Условия

Полная удаленка, полный рабочий день с 9 до 18, 5/2.

Тестовое задание

Напишите на страницу-полторы в современном информационном стиле «Клерка» пост на тему «Типичные ошибки бухгалтеров в декларации по НДС».