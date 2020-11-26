Массовую вакцинацию от COVID-19 ожидают до Нового года

В Кремле ожидают начало массовой вакцинации от коронавируса до Нового года. Процесс будет поэтапный и добровольный.

Об этом сказал Дмитрий Песков.

«Точную дату [начала массовой вакцинации] не могу сказать, но это уже должно начаться до Нового года, ожидания такие», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в этом вопросе нужно исходить из главного принципа — добровольности. Он считает преждевременным называть сроки, когда все желающие смогут сделать прививку от коронавируса.

«Однозначно, что это будет поэтапно с учетом географии нашей страны и с учетом особенностей хранения различных субстанций», — отметил представитель Кремля.

По его словам, «задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить [возможность вакцинации] для всех желающих». По оценке Пескова, это «задача грандиозная».

«Как и перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами», — констатировал представитель Кремля.

По материалам «ТАСС».