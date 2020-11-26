ФНС объяснила, куда сдавать последнюю декларацию по ЕНВД

Куда сдавать налоговую декларацию по ЕНВД после отмены этого налога? Ведь декларация будет сдана уже после того, как налогоплательщик будет снят с учета.

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/19053@ от 20.11.2020 г.

По мнению налоговиков, сдавать декларацию надо в налоговый орган, в котором организация или индивидуальный предприниматель до отмены вмененки состояли на учете в качестве налогоплательщиков ЕНВД. Вроде все просто и понятно.

Но дело в том, что уже много лет организации и ИП сталкиваются с проблемой сдачи деклараций после снятия с учета в налоговых, где они стояли на учете только как плательщики ЕНВД. Налоговики отказываются принимать декларации, объясняя это тем, что такого налогоплтельщика у них нет в базе.

Хотелось бы надеяться, что налогоплательщики не столкнутся с массовым отказом в приеме последних деклараций.