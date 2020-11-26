❗ Направлено обращение в Конституционный суд по индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутаты от «Справедливой России» направили запрос в Конституционный суд о правомерности лишения работающих пенсионеров индексации пенсий.

«4 июля 2020 года вступила в силу часть 6 статьи 75 Конституции РФ. Согласно этой норме осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год. При этом федеральному законодателю предоставлено полномочие по установлению порядка индексации, но не предоставлено полномочие лишать индексирования кого бы то ни было из числа пенсионеров», — говорится в запросе.

Отмечается, что согласно статье 55 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Очевидно, что лишение индексирования пенсий работающих пенсионеров не является необходимым в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Депутаты «СР» просят Конституционный Суд признать не соответствующими Конституции положения части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».