⚡️ В столице продлили ограничения до 15 января. Новый год встречать будут дома

В Москве продлевают меры ограничений до 15 января 2021 года. По-прежнему 30% на удаленки, лица старше 65 сидят дома, детский досуг — тоже дома. Магазины, предприятия и сфера обслуживания продолжают работу.

Об этом Собянин пишет в своем блоге.

«Мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября 2020 г. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 г.:

Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома.

Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.

Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей».

Магазины, промышленность, бизнес продолжают работу.

«Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся».

Так что Новый год встречаем дома в кругу семьи.